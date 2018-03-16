دريان يشيد بجهود السعودية والامارات لتعزيز استقرار لبنان وأمنه

أعرب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن تقديره الكبير لدور المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وقيادتهما الحكيمة لوقوفهما إلى جانب لبنان وشعبه، ودعمهما المستمر لمؤسساته ليبقى لبنان بلداً عربياً مستقلاً ومتعاونا مع أشقائه العرب.

كلام المفتي دريات جاء خلال استقباله في دار الفتوى، سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي والقائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري، ووزير الدولة لشؤون المهجرين معين المرعبي.

وأشاد مفتي الجمهورية بالجهود التي تقوم بها المملكة والامارات في تعزيز استقرار لبنان وأمنه ومساعدته في النهوض بالدولة ومؤسساتها الشرعية، وعلى وجه الخصوص القطاع الاقتصادي.

وبالنسبة لمؤتمر “روما 2″، ابدى دريان ارتياحه لما اثمر عنه بدعم عربي ودولي للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، والثقة الدولية المتنامية بلبنان وحكومته الذي صمد في وجه العواصف السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرت وتمر به المنطقة.

وبعد اللقاء، توجه المفتي دريان والبخاري والشامسي و المرعبي الى مسجد محمد الأمين في وسط بيروت لتأدية صلاة الجمعة بحضور الرئيس تمام سلام.