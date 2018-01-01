دريان نعى مفتي راشيا: عالم كبير له دوره في خدمة الإسلام والمسلمين

نعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي راشيا العلامة الدكتور الشيخ احمد اللدن، وقال في بيان النعي: “خسر لبنان والعالم العربي والإسلامي بوفاة العلامة الشيخ احمد اللدن، عالما كبيرا من فقهاء المسلمين له مكانته ودوره في خدمة الإسلام والمسلمين. لقد كان مثال العالم الفقيه وصاحب الأدب الرفيع والفن والخط والزخرفة العربية، حافظا ومفسرا للقران الكريم والسيرة النبوية الشريفة. وبرحيله فقدنا فقيها بارعا من فقهاء المسلمين الكبار، نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الأبرار مع النبيِّين والصديقين والشهداء”.