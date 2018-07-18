دريان: للحريري وحده مهمة تشكيل الحكومة بالتشاور مع عون وبري

المستجدات السياسية والاوضاع الاسلامية، محور لقاء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في “بيت الوسط”.

وأكد مفتي الجمهورية أنّ هذا البلد “يبنى ويبقى ويستمر بالحوار البناء لما فيه مصلحة لبنان العليا ومصلحة اللبنانيين”.

أضاف: “أقول ان الرئيس المكلف سعد الحريري هو ضمانة للبنان، وموضع ثقتنا، وهو الرئيس المكلف الآن بتشكيل الحكومة ويعود له وحده مهمة هذا التشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

ووصف المفتي دريان اجواء اللقاء بالايجابية ومطمئنة، وقال: “اللبنانيون وكل القوى السياسية تطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة، وانا مع هذا المطلب، ولكن ايضا على القوى السياسية والكتل النيابية ان تقوم بتقديم كل ما يسهل بالاسراع بتشكيل هذه الحكومة.