دريان عرض الاوضاع الانتخابية مع تيمور جنبلاط

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، تيمور جنبلاط يرافقه النائب غازي العريضي والمرشح عن دائرة بيروت الثانية النائب السابق فيصل الصايغ وحسام حرب، وتم التداول في الأوضاع العامة وخصوصا في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

ونقل الوفد للمفتي تحيات رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وتقديره لمواقفه الوطنية والعربية.

بدوره، ثمن المفتي دريان الدور الذي يقوم به النائب جنبلاط في شتى المجالات وخاصة في الظروف التي يمر بها الوطن، في حين قال جنبلاط:”لن أطيل كثيرا في الكلام، اليوم زيارتنا لسماحة المفتي هي فقط للشكر والتقدير”.