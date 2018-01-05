دريان تقبل التعازي بوفاة اللدن في دار الفتوى في بيروت

تقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان التعازي بوفاة مفتي راشيا العلامة الدكتور الشيخ احمد اللدن يحيط به عائلة الفقيد، وذلك في بهو دار الفتوى في بيروت. وكان في مقدمة المعزين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ونجله تيمور والوزراء نهاد المشنوق وغازي زعيتر وجمال الجراج ومروان حمادة ووزراء ونواب حاليين وسابقين وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن ومفتي المناطق ورؤساء المحاكم الشرعية وممثلين وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية وقضائية ونقابية ومصرفية ودينية وتربوية وثقافية وإعلامية وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية ووفود من مختلف مناطق بيروت.