دريان استقبل وفدا من لقاء المؤسسات والجمعيات البيروتية

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من لقاء المؤسسات والجمعيات والفاعليات البيروتية، وتحدث باسم الوفد صلاح سلام الذي قال: “تداولنا مع سماحته أوضاع جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، وكان اللقاء مثمرا وصريحا في الاقتراحات المتداولة للخروج من هذه الأزمة، واكدنا لسماحته تأييدنا لكل الجهود التي يقوم بها بالتعاون مع كل المعنيين في سبيل دعم جمعية المقاصد وتعزيز الثقة بها وبمؤسساتها التربوية والصحية والاجتماعية للنهوض بها لكي تستمر في أداء رسالتها في بيروت وسائر المناطق اللبنانية، لما تمثل المقاصد في مجتمعها اللبناني من ضرورة وأصالة وعراقة”.