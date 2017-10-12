دريان استقبل رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت المحامي صائب مطرجي الذي قال بعد اللقاء: تشرفنا بزيارة سماحته للاستئناس بآرائه وتداولنا معه بالمستجدات العامة وخاصة القضايا والشؤون البيروتية وما يجري في هذه الأيام من حراك بيروتي لافت للنظر للحفاظ على أبناء بيروت الشرفاء، ونحن من جهتنا نحيي ونؤيد هذا الحراك البيروتي الذي يطالب فيه البيارتة بالحفاظ على حقوق أهل بيروت، هذه الحقوق لا نريد أخذها من طريق احد، هذه الحقوق هي بالأساس حقوق مكتسبة لأهل بيروت، ونحن حريصون ان يبقى لبيروت واهلها حقوقهم دون انتقاص من حقوق أي جهة أخرى.

أضاف: وقد اكدنا لسماحته ان هذا الحراك البيروتي الذي هو ضرورة وعلامة صحة ويقظه لبيروت واهلها بهذه التحركات التي يقومون بها على مواقع التواصل الاجتماعي وندوات ومحاضرات ان تتوحد هذه الصفوف بموقف يجمع الشمل تحت هيئة واحدة، وان يكون اجتماعهم تحت قبة هذه الدار برعاية صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، لان في الاتحاد قوة، ولا نستطيع ان نستمر الا اذا كنا متحدين لكي نستطيع ان نقف صفا واحدا امام ما نتعرض له في هذه الأيام من تعديات على حقوق أهل بيروت المغبونين.