دريان استقبل السفير الجديد للبنان في السعودية ورئيس المقاصد وشخصيات

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى السفير الجديد للبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة الذي ودعه قبيل التحاقه بعمله في السعودية، وتمنى له المفتي دريان التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة.

واستقبل رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت المهندس أمين الداعوق والأستاذ نديم القسطه وتم البحث في الشؤون العامة.

كما استقبل رئيس بلدية مكسه عاطف الميس وتم التداول في القضايا الإنمائية والمعيشية.

والتقى رجل الأعمال وسام عاشور مع وفد من رجال الاعمال.