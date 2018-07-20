دريان: إقرار قانون الدولة القومية اليهودية هو عين الإرهاب ومشروع حرب جديدة

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ان “إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي ب”قانون الدولة القومية اليهودية” هو عين الإرهاب والتطرف والعنصرية التي لن تدوم مهما طغى الطغاة واستكبروا وتجبروا وتعنتوا”. ووصف قرار العدو الإسرائيلي بأنه “مشروع حرب جديدة ضد الفلسطينيين أولا والعرب والمسلمين جميعا وحتى المجتمع الدولي”.

وقال دريان في تصريح: “ما يقوم به الكيان الصهيوني هو تحد جديد من نوعه وستظهر نتائجه ليس على فلسطين فقط بل على المنطقة اجمع وسيكون له تداعيات خطيرة”.

ودعا “الدول العربية والإسلامية الى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه ما يتعرض له شعب فلسطين من إبادة ومجازر واضطهاد وتهجير من أرضه العربية المحتلة”.