دراسة: مسحوق “الكاري” يساعد على محاربة السرطان

قالت دراسة طبية حديثة، إن مادة تتواجد في مسحوق الكاري، يمكن أن تقاوم أنواعا معينة من مرض السرطان.

ويقول العلماء إن الكركومين، وهو صباغ طبيعي ذو لون أصفر برتقالي، يمكن أن يبطئ نمو الأورام في حالات سرطان الثدي والدم.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن الكركومين يجعل الخلايا السرطانية أقل قدرة على تحطيم أو تدمير خلايا أخرى، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وخلال الأبحاث التي أجراها العلماء، تم اختبار الكركومين بعد دمجه مع دواء شائع الاستخدام لنوع محدد من سرطان الدم، الأمر الذي أدى إلى نتائج إيجابية، حيث ساهم في تقليل الآثار الجانبية للمرض.