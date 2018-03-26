دراسة.. لا تتناولوا أدوية الالتهابات بدون وصفة طبية

تتضارب نتائج الدراسات الطبية أحياناً، وبالخصوص تجاه الأدوية المسكنة والمضادة للالتهابات.

وتحذّر آخر الدراسات من تناول أدوية “إيبوبروفين” و”ديكلوفيناك”، لارتباطها بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ودرس باحثون من المستشفى الجامعي في مدينة غينتوفته الدنماركية آثار الأدوية المخففة للالتهابات والتي تسمى بالأدوية “الاستيرويدية”، التي تتضمن عقاقير “إيبوبروفين” و”ديكلوفيناك” و”نابروكسين” و”روفيكوكسيب” و”سيليكوكسيب”.

أهمية الوصفة الطبية

وكانت العديد من الدراسات السابقة قد كشفت أن هذه العقاقير ترتبط بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يفضل الكثير من الناس تناول هذه العقاقير المخففة للآلام والالتهابات، خاصة تلك التي تُباع بدون وصفة طبية.

وحذر غونار غيسلاسون طبيب القلبية في المستشفى الجامعي بمدينة غينتوفته الدنماركية والمشرف على الدراسة من بيع الأدوية بدون وصفة من الطبيب، وأضاف: “السماح بشراء الأدوية دون وصفة طبية وبدون إعطاء نصائح للمرضى أو تحديدات، يعطي للشخص الانطباع بأن هذه الأدوية آمنة جداً على صحتهم”.

مضمون الدراسة

ودرس الباحثون في الدراسة الدنماركية بيانات جميع مرضى السكتة القلبية في الدنمارك بين عامي 2001 و2010 تقريباً، والذي يبلغ عددهم نحو 29 ألف شخص. وثُبت تناول نحو 3400 شخصاً منهم أدوية مضادة للالتهابات ولغاية شهر قبل إصابتهم بالسكتة القلبية.

وكان 1100 شخصاً منهم قد تناول “إيبوبروفين”، فيما تناول 545 شخصاً منهم عقار “ديكلوفيناك”. ونشرت نتائج الدراسة في الدورية الأوروبية لأمراض القلب، كما ذكرت مجلة “فوكوس” الألمانية.

وارتفعت نسبة الإصابة بالسكتة القلبية إلى 50% بعد تناول “ديكلوفيناك”، مقارنة بالمرضى الذين لم يتناولوا أي أدوية مخففة للآلام. بينما ارتفعت نسبة الإصابة بالسكتة القلبية بعد تناول عقار “إيبوبروفين” إلى 31%، نقلاً عن نتائج الدراسة.

تجلط الدم

وقال المشرف على الدراسة غونار غيسلاسون إن نتائج الدراسة تذكر بأن “الأدوية الاستيرويدية” ليست بـ”غير الضارة”. ونصح المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية بتجنب تناول هذه الأدوية.

وأرجع المشرفون على الدراسة التأثيرات السلبية لهذه العقاقير كونها تسبب تجمع الصفائح الدموية وهو ما قد يسبب تجلط الدم. ونصح غيسلاسون بعدم تناول أكثر من 1200 مليغرام من “إيبوبروفين” يومياً، أما عقار “ديكلوفيناك” فنصح غيسلاسون مرضى القلب وكذلك الأصحاء بتجنبه تماماً.

المصدر: DW