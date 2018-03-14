دراسة: جنوب افريقيا نجت من كارثة بركان العصر الحجري

كشف علماء عبر التنقيب في موقعين أثريين على الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا عن شظايا زجاج بركاني دقيقة من ثورة الجبل توبا، حدثت على بعد تسعة آلاف كيلومتر.

وكانت تسببت ثورة بركان ضخم قبل 74 ألف عام بجزيرة سومطرة الإندونيسية في كارثة بيئية واسعة النطاق أهلكت أعدادا كبيرة من سكان العالم في العصر الحجري.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن الثورة ربما تسببت في شتاء بركاني استمر عقودا ودمر الأنظمة البيئية وحرم الناس من موارد الغذاء، لكن العلماء وجدوا دلائل على أن الصياديين في هذين الموقعين بقوا على قيد الحياة.

وعثر على الشظايا في تجويف صخري على الشاطئ كان مسكونا قبل 90 ألفا إلى 50 ألف عام. ولم يجد الباحثون علامات على ترك الناس لهذا المأوى وقت حدوث الثورة، وإنما دلائل على نشاطهم المعتاد.

ورجح الباحثون أن الموقع الساحلي ربما وفر ملاذا، مع تأثر موارد الطعام البحرية بدرجة أقل من النباتات البرية والحيوانات بالأعراض البيئية لثورة البركان.

ونفث الجبل توبا كميات هائلة من الجسيمات البركانية في الغلاف الجوي لتنتشر في أنحاء العالم، مما تسبب في إعتام ضوء الشمس والقضاء على نباتات كثيرة. وكانت تلك أقوى ثورة في المليوني عام الماضيين.

المصدر: “رويترز”