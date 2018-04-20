دراسة.. تعرفوا على علاقة القهوة بمشاكل القلب!

كشف علماء معهد بيكر في أستراليا أن تناول القهوة بصورة منتظمة لا يشكل خطرا على القلب، وقد يفيد في تقليل اضطراب نبضاته.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن العلماء حللوا نتائج دراسات مكرسة للبحث عن العلاقة بين الكافيين واضطراب نبضات الأذين والبطين. واكتشفوا في دراسة شارك فيها ما يقارب 230 ألف شخص أن تناول القهوة يخفض من خطر الرجفان. في حين أشارت دراسات أخرى شارك فيها حوالي 116 ألف شخص إلى انخفاض معدل الرجفان بنسبة 13% عقب تناول القهوة.

ووفقا للخبراء، فإن الضرر الوحيد للقهوة هو تأثير الكافيين في تحفيز نشاط الجهاز العصبي وحجب نشاط مركب أدينوزين الذي يساعد في تعزيز الرجفان الأذيني. وإضافة إلى هذا، فإن جرعة كافيين (500 ملليغرام في اليوم) لا تؤثر في نبضات البطين. والمرضى الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب وحصلوا على 353 ميليغراما من الكافيين، أصبحت نبضات قلبهم طبيعية.

ويهدد خطر عدم انتظام النبض أولئك الذين يتناولون 9-10 فناجين قهوة في اليوم. لذلك فإن الجرعة اليومية من القهوة غير الخطرة على الصحة تعادل 300 ملليغرام، بحسب العلماء.

المصدر: روسيا اليوم