دراسة: تدوين عدد السعرات الحرارية على الوجبات بالمطاعم قد يكافح السمنة

ذكرت دراسة طبية حديثة أن تدوين عدد السعرات الحرارية الموجودة بالمأكولات والمشروبات في قوائم الطعام بالمطاعم يسهم في تقليل كمية الطعام التي نتناولها بنسبة تصل إلى 12 في المائة.

وشددت الدراسة على ضرورة كتابة المطاعم والمقاهي عدد السعرات الحرارية الخاصة بكل وجبة ومشروب في القوائم الخاصة بها، وذلك في خطوة فعالة للمساعدة في مكافحة البدانة.

وقال الباحثون القائمون على الدراسة إن أبحاثا قليلة جدا قد أجريت بشأن هذا الموضوع، وإنهم قاموا بتحليل 3 دراسات وتوصلوا إلى أن تدوين السعرات الحرارية يمكن أن يقلل من الاستهلاك بمعدل 12 في المائة لكل وجبة.

وذكرت الدكتورة تيريزا مارتيو، رئيسة وحدة البحوث الصحية والسلوكية في جامعة كامبريدج البريطانية أن «هذه الأدلة تشير إلى أن تدوين السعرات الحرارية يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في حل مشكلة البدانة التي يعانى منها كثير من البريطانيين».

أما الدكتور إيان كاترسون، رئيس الاتحاد العالمي للسمنة، فقال: «لقد تبين أن وضع هذه المعلومات على قوائم الطعام فعال جدا، حيث يراها الناس ويقرأونها، وينجم عن ذلك انخفاض في السعرات الحرارية المشتراة».

وأشار الباحثون إلى أنه يجب على المسؤولين التنفيذيين النظر في جعل هذه المعلومات بخصوص السعرات الحرارية إلزامية على جميع المطاعم.

المصدر: الشرق الأوسط