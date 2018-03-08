دراسة تحذر من استخدام الاطفال للهواتف قبل النوم

حذرت دراسة من تعريض الأطفال للضوء الساطع والتلفزيون قبل النوم، الذي “يقلل من هرمون تعزيز النوم لديهم، كما يجعلهم في حالة استيقاظ لمدة ساعة كاملة، حتى بعد إغلاق الضوء”.

وكشفت الدراسة، الأولى من نوعها، أنّ ضوء الأجهزة الإلكترونية يؤثر في الأطفال في فترة ما قبل المدرسة، خاصة مع تقديم بعض الأمهات أجهزة للأطفال، بحجة مساعدتهم على الاسترخاء والهدوء.

وأوضحت الدراسة أن عيني الطفل قابلتان للتأثر بالضوء، مما يؤدي الى اضطراب الساعة البيولوجية لديه، لافتة الى تزايد إدمان الأطفال لاستخدام أجهزة الهواتف النقالة، بثلاثة أضعاف المسموح به منذ عام 2011.

ونصح معدو الدراسة بعدم تعريض الأطفال للضوء الساطع والتلفزيون في فترة ما قبل النوم.