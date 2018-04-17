دراسة: المعكرونة لا تسبب زيادة الوزن

قال باحثون إنّ تناول المعكرونة في إطار نظام غذائي صحي لا تسبب زيادة الوزن، مؤكدين أنّ المعكرونة ليست واحدة من الأطعمة ذات الكربوهيدرات الضارة التي يجب الامتناع عنها.

وأوضح الباحثون أنّ المعكرونة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض أي أنها تطلق الجلوكوز في الدم تدريجيا وليس بسرعة.

ويقيس مؤشر جلايسيمي الفترة التي يستغرقها ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

وحلل الباحثون بيانات 32 تجربة سابقة قارنت بين تناول المعكرونة في إطار نظام غذائي يعتمد على أطعمة أخرى ذات مؤشر جلايسيمي منخفض مقابل نظام غذائي خال من المعكرونة ويعتمد على أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع.

وخلص الباحثون إلى أن المشاركين فقدوا مزيدا من الوزن عند اتباع نظام غذائي قائم على أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض وأن المعكرونة في حد ذاتها لا تسبب زيادة في الوزن أو زيادة في دهون الجسم.

وشارك في التجارب 2448 شخصا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وإلى جانب تتبع أوزانهم قيمت التجارب أيضا دهون الجسم كما يتضح من محيط الخصر ونسبة الخصر إلى الفخذ ومؤشر كتلة الجسم.

وتوصل فريق البحث إلى أن من اتبعوا أنظمة غذائية قائمة على أطعمة ذات مؤشر جلايسمي منخفض وتتضمن معكرونة لم يكتسبوا وزنا بل فقدوا 0.63 كيلوجرام أكثر ممن تناولوا أغذية ذات مؤشر جلايسمي مرتفع دون المعكرونة.