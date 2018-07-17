دراسة: القطب الجنوبي يخسر قرابة 3 تريليونات طن من الجليد

أظهرت دراسة نشرتها مجلة “نيتشر” العلمية، أن القارة القطبية الجنوبية قد خسرت 2.71 تريليون منذ عام 1992، إذ حدثت نصف الخسارة هذه خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح فريق دولي يتكون من ثمانين عالمٍ وباحث، في دراسته هذه، بأن معدل ذوبان الجليد قد تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي فقط، وبأن هذا المعدل قد تسارع ليصل إلى 219 مليار طن في السنة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2017 فقط.

وتشكل الصفائح الجليدية الموجودة في أنتاركتيكا أهمية بالغةً بالنسبة للعلماء والباحثين، وذلك بسبب امتلاكها لما يقارب 90% من الجليد الموجود على هذا الكوكب. فيتحدث العلماء هنا عن ارتفاعٍ في مستوى سطح البحار والمحيطات بمقدار 58 متراً، في حال ذوبان جميع الكتل الجليدية الموجودة في القطب الجنوبي. الأمر الذي سيهدد وجود المدن الساحلية بأكملها، وبالأخص تلك الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وعلى الرغم من أن الكتل الجليدية الموجودة في القطب الجنوبي، متجمدة وسميكة للغاية، إلّا أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العالم ودفء مياه المحيطات، تسببا في ذوبان بعض من هذه الكتل الجليدية بشكلٍ متزايد وبمعدلٍ أسرع.

وتعتبر هذه الدراسة من أقوى الدراسات التي أُجريت لقياس التغيرات الحاصلة في أنتاركتيكا. حيث استخدم فيها العلماء، بالتعاون مع الوكالة الفضاء الأوربية ووكالة ناسا الأمريكية، قياس الأقمار الصناعية لتوازن كتل الصفائح الجليدية في القطب الجنوبي.

الجزيرة