دراسة.. “آلاف الجواسيس” تراقب أطفالك على “غوغل بلاي”

في خضم التقارير المتسارعة التي تحذر من انتهاك الخصوصية على الإنترنت، كشفت دراسة حديثة أن آلاف التطبيقات الشائعة للأطفال على متجر “غوغل” تجمع معلومات وبيانات خاصة بهم بالمخالفة للقوانين.

وكشفت الدراسة التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية وأجراها 7 باحثين على نحو 6 آلاف تطبيق ذكي مجاني للأطفال على “غوغل بلاي”، وتم تحميل كل منها على نحو 750 ألف جهاز في المتوسط، أن أغلبيتها ينتهك خصوصيتهم.

ووجدت الدراسة التي نشرتها أن الآلاف من التطبيقات المختبرة تجمع بيانات شخصية عن الأطفال الأقل من 13 عاما دون الحصول على تصريح أحد الوالدين، بالمخالفة للقانون الأميركي لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

وقال سيرجي إيغلمان المؤلف المشارك للدراسة مدير أبحاث الأمن والخصوصية في المعهد الدولي لعلوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا: “هذه ثغرة في سوق التكنولوجيا”.

وتابع إيغلمان: “تشير الانتهاكات المحتملة المنتشرة التي كشفنا عنها إلى وجوب القيام بأعمال مهمة” حيال هذه الخروق.

وطبقا للدراسة فقد جاءت الخروق على أكثر من شكل، منها على سبيل المثال قيام أكثر من ألف تطبيق بجمع بيانات تعريفية عن الأطفال باستخدام برامج التتبع الممنوع استخدامها مع هذه الفئة العمرية.

كما قال الباحثون إن نصف التطبيقات المختبرة تقريبا لم تستخدم المعايير القياسية للأمن عند نقل البيانات الحساسة عبر الإنترنت.

وتزيد نتائج الدراسة من المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات على الشبكة العنكبوتية، لا سيما بعد الكشف عن فضيحة “فيسبوك” أكبر موقع للتواصل الاجتماعي، حيث استخدمت بيانات عشرات الملايين من المشتركين بشكل غير مناسب إبان انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

المصدر: سكاي نيوز