دخلت المستشفى معتقدة أنها مصابة بتسمم.. فاكتشفت أنها حامل وأنجبت!

أنجبت كريستال غيل أميرسون، من مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا الأميركية، طفلا من دون أن تدري أنها كانت حامل أصلا.

وروت السيدة، التي تبلغ من العمر 29 عاما، قصتها في تصريحات صحفية، موضّحة أنها استيقظت صباح أحد الأيام، وهي تشعر ببعض الآلام في المعدة، فأسرعت إلى الحمام، لاعتقادها أنها مصابة بتسمّم غذائي نتيجة تناولها في الليلة السابقة طعاما صينيا، ولكن الشعور بالألم زاد وتضاعف، ولم يعد بوسعها الاحتمال.

وفي غضون ساعتين، كما قالت، ساء وضعها بشكل كبير، وبدأت تعاني من تقلصات شديدة، فطلبت سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، لعلاجها من التسمم الغذائي الشديد بحسب اعتقادها.

وأضافت كريستال: “بعد وقت قصير من مغادرتي سيارة الإسعاف، فوجئت أني أنجبت طفلي الثاني، دون علم أني كنت حامل أصلا، ولم تظهر عليّ أي أعراض للحمل، باستثناء اكتساب بعض الوزن الزائد، الذي اعتقدت في البداية أنه أمر طبيعي بعد ولادة طفلي الأول “وايت”، قبل أن أكتشف لاحقا أني حامل في الأسبوع السابع والثلاثين”.

من جانبها، أعلنت المستشفى أن الأم والطفل بصحة جيدة، وأن عدم معرفة الأم بحملها لم يؤثّر سلبا على صحتها أو صحة جنينها.

ونشر الأب صورا للطفل، الذي أطلقا عليه اسم “أوليفر”، وعلّق عليها قائلا: “استيقظت هذا الصباح لأفاجأ بأن ابني “وايت” كان لديه أخ صغير يختبىء منّا”، وأضاف: “نت أغرب ما حدث لي، ورغم ذلك أنا على ما يرام”.

المصدر: فوشيا