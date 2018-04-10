دخلت المستشفى لاجراء عملية روتينية.. فتفاجأت بـ”تحنيطها حية”

دخلت الروسية إيكاترينا فيفايفا (28 عاما) المستشفى لاجراء عملية روتينية، إلا أنها لم تكن تعلم أنها لم تستفيق مجددا بسبب الإهمال الطبي.

وفي التفاصيل وبدلا من محلول ملحي، حقن الأطباء الشابة بمحلول يحتوي على مادة الفورمالين المستخدمة في التحنيط أو حفظ الجثث بعد الموت. وقد حاول الفريق الطبي تدارك الخطأ بغسل تجويف البطن للمريضة، لكن الوقت كان قد فات، وفارقتها الحياة.

واكتسبت الجراحة الفاشلة اهتماما عالميا، وتصدرت عناوين الصحف الكبرى في روسيا وخارجها، ووصف رشيد عبدولوف، وزير الصحة والأسرة والرفاهية الاجتماعية في منطقة أوليانوفسك العملية بأنها “مأساة مروعة”.