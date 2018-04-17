دائرة راس بيروت في “المستقبل”: ادعاءات سلام وبدر محض اختلاق وافتراء

صدر عن دائرة راس بيروت في “تيار المستقبل” ما يلي:

تعليقاً على المؤتمر الصحافي للائحة بيروت الوطن، حول الإشكال الذي وقع في محلة كراكاس امس، يهم دائرة راس بيروت في “تيار المستقبل” التأكيد ، على ان كافة الادعاءات التي وردت على لسان المرشح صلاح سلام هي محض اختلاق وافتراء، وان شريط الفيديو الذي عرضه المرشح نبيل بدر ، يدين اصحابه، خصوصاً لجهة حذف المشاهد المتعلقة بالاعتداء على السيد احمد مختار خالد، وهو اعتداء موثق، يظهر آثار الضرب التي تعرض لها وحصل بنتيجتها على تقرير طبي من الجهات المختصة .

وفِي سائر الاحوال ، تضع دائرة راس بيروت في “تيار المستقبل” هذا الموضوع بكافة اسبابه وتداعياته بتصرف الاجهزة الامنية والقضاء اللبناني، الكفيل وحده بوضع حد لمحاولات التضليل والافتراء .