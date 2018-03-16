دائرة جبل لبنان الثالثة تستعد للانتخابات.. ماذا في أرقام هذه الدائرة؟

الى دائرة جبل لبنان الثالثة التي تستعد كغيرها من الدوائر للمعركة الانتخابية، فماذا في ارقام هذه الدائرة؟
عدد المقاعد لنواب دائة جبل لبنان الثالثة- بعبدا هو 6 أما فهو عدد الناخبين 164222 والحاصل المتوقع 15145.
والمشحون عن دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)
1- صلاح إدوار حنين، عن المقعد الماروني.
2- آلان جوزف عون، عن المقعد الماروني.
3- حكمت فرج ديب، عن المقعد الماروني.
4- ناجي كميل غاريوس، عن المقعد الماروني.
5- هادي محمد رفيق ابو الحسن، عن المقعد الدرزي.
6- سهيل أسعد الأعور، عن المقعد الدرزي.
7- فادي فخري علامة، عن المقعد الشيعي.
8- مي صبحي الخنسا، عن المقعد الشيعي.
تقرير: شربل عبود
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