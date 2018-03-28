دائرة بعلبك الهرمل.. ماذا في أرقامها وماذا عن عدد مرشحيها؟

الأنظار تتجه اليوم إلى دائرة بعلبك الهرمل التي على ما يبدو ستكون حماوة المعركة الإنتخابية فيها بذروتها.

تفاصيل أكثر عن هذه الدائرة:

تضم 10 مقاعد:

6 شيعة

2 سنة

1 ماروني

1 روم كاثوليك

في العام 2009 كان عدد الناخبين المسجلين 256,337

أما اليوم فزاد العدد ووصل ل 308,997

ارتفاع نسبته 20,5 بالمئة.

بالنسبة للحاصل الإنتخابي وهو اهم ما في المعركة، بالعام 2009 كانت نسبة الإقتراع 49,7 بالمئة.

فإذا أخدنا هذه النسبة لهذا العام، فمن المتوقع ان يكون الحاصل الإنتخابي في هذه الدائرة بين 15,357 – 18,300 صوت.

بالاشارة إلى ان هذه الدائرة بالذات هدف المعركة الإنتخابية هو إنمائي بامتياز.

تقرير: ناهد يوسف