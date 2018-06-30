خوري: الإتصالات بشأن الحكومة ستتكثف في الساعات المقبلة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري الذي اوضح بعد اللقاء انه بحث مع رئيس الجمهورية في عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة، اضافة الى مناقشة الاوضاع السياسية الراهنة ومسار تأليف الحكومة الجديدة.

واشار الوزير خوري الى “ان الاتصالات ستتكثف خلال الساعات القليلة المقبلة خصوصا بعد المشاورات التي تمت حول مسألة تشكيل الحكومة، بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري”.

وتوقع “ان تتعزز المناخات السياسية الايجابية من خلال مبادرات ستتم خلال اليومين المقبلين على امل ان تصب في مصلحة الاسراع في تشكيل الحكومة”.