خمنوا ما هو عمر نانسي عجرم الحقيقي؟!

تشتهر الفنانة نانسي عجرم في لبنان وفي العالم العربي كله، بسبب باقة الأغنيات الجميلة التي قدمتها منذ بداية مسيرتها الفنية حتى الآن، وهي تعتبر اليوم من بين النجمات العربيات الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع أن الفنانة نانسي عجرم تبدو صغيرة جداً في العمر بسبب اطلالاتها الناعمة، الا أنها من مواليد العام 1983، وهي تبلغ اليوم 35 عاماً.

وولدت نانسي في قرية “سهيلة”، وهي إحدى قرى قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان. ترعرت وسط عائلة بسيطة، وهي الأكبر من بين اخواتها وهما نادين ونابيل.

تزوجت عجرم في العام 2008 من طبيب الأسنان المعروف “فادي الهاشم” الذي يكبرها بـ14 سنة، وأنجبت منه طفلتيها “ميلا” التي ولدت في العام 2009، و”إيلا” التي ولدت في العام 2011.