خمسيني قاد شاحنته 29 يوماً متواصلاً قبل أن توقفه الشرطة

أوقفت الشرطة الألمانية، خلال تفتيش روتيني، سائقاً يونانياً لم يتوقف عن قيادة شاحنته منذ 29 يوماً، إذ يسمح القانون لسائقي الشاحنات بالقيادة لأوقات معينة يومياً، كما يتوجب عليهم التوقف للاستراحة كل 4 ساعات تقريباً.

ولم يبدِ سائق شاحنة أي اهتمام لقوانين المرور، حيث قاد شاحنته دون توقف أكثر من ثلاث ساعات.

وعلى الرغم من أن السائق البالغ من العمر 51 عاماً انتهك وبشكل كبير أوقات القيادة المسموح بها، إلا أنه أراد متابعة رحلته على الفور بعد التفتيش على منطقة استراحة من الطريق السريع بالقرب من بوردشولم.

وكانت النتيجة أن أوقفت الشرطة السائق عن متابعة رحلته “من خلال ربط مشبك العجلة لمنع الشاحنة من التحرك لمدة 11 ساعة”. إضافة إلى ذلك، على الرجل أن يدفع غرامة قد تبلغ عدة آلاف اليوروهات.