خل التفاح يحارب البكتيريا ومنافعه كثيرة!

أوردت مجلة “فرويندين” الألمانية أن خل التفاح صديق للمعدة، حيث يعمل على تنشيط الهضم ويحارب آلام البطن والانتفاخ.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن خل التفاح يساعد أيضاً على ضبط العصارة الهضمية، فيخفف من الشعور المزعج بحرقة المعدة.

كما أن حمض التفاح يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ويحارب بكتيريا الأمعاء الضارة.

ومن ناحية أخرى، يعد خل التفاح منجماً من المعادن، فهو يزخر بالكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد، ومن ثم فهو يعد مفيداً أيضاً للمفاصل والغضاريف.

وحذرت “فرويندين” من أن تناول كمية كبيرة من خل التفاح النقي قد تترتب عليه آثار سلبية لذا ينبغي تخفيفه بإضافة ملعقة منه إلى كوب ماء.

المصدر: 24