خلاف بين ملكة بريطانيا وميغان ماركل بسبب زهور الزفاف الملكي

يبدو أنه وقع خلاف بين الملكة البريطانية إليزابيث الثانية وزوجة الأمير هاري المستقبلية ميغان ماركل أثناء التحضير للزفاف الملكي المرتقب.

ووفقا لما نقلته مجلة “فانيتي فير” نقلا عن مصدر، أن ماركل متعاونة جداً في كل شيء، وقد قابلت الملكة للتحدث حول بعض الأفكار المتعلقة بالزهور، التي طرحتها كذلك على الفريق المتخصص بالتحضير للزفاف.

وعلى الرغم من تعاون ماركل، إلا أن لديها أفكارها الخاصة فيما يتعلق بالزهور، بحسب المصدر.

ومن حسابها على إنستغرام الذي حذفته، يعرف أن ميغان تحب زهور الفاوانيا زهرية اللون على وجه الخصوص. ولكن ملكة بريطانيا لم تستخدم تلك الزهور في زفافها من الأمير فيليب، وكانت باقتها مقتصرة على الأوركيدا وغصن من الآس، في حين تم تزيين قصر ويستمينستر بالزنابق، الأقحوان، القرنفل، الورد الجوري، الكاميليا، واللبلاب.

ووفقاً للمجلة، فإن ماركل لديها فكرة واضحة جداً عما تريده ليوم زفافها، وهي متمسكة بذلك، حتى وإن كانت الملكة نفسها طرفاً في الأمر.