أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية الجمعة أنها عرضت على طواقمها الجوية إجازة غير مدفوعة، سعياً لخفض النفقات في وقت تعاني من الصعوبات المتزايدة في قطاع الطيران.

وتكافح شركة الطيران هذه لمواجهة منافسة قوية من شركات آسيوية منخفضة الأسعار وأخرى من الشرق الأوسط بأساطيل حديثة وخدمات مميزة على متن الرحلات، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وسجلت الشركة خسائر في الربع الأخير من العام المالي الماضي، باشرت مراجعة واسعة النطاق، رافضة استبعاد عمليات تسريح.

وقالت إنها عرضت على أفراد طواقم الطيران خيار أخذ إجازة غير مدفوعة بين سبتمبر ونوفمبر هذا العام بسبب “فائض مؤقت في الطواقم”.

وقال متحدث باسم الشركة “إن الفائض المؤقت أو النقصان في طواقم الرحلات ليس أمرا غير عادي بسبب طبيعة عملنا، وهذه الخطة الطوعية لفترة محددة هي لضمان إدارة موارد الطواقم ومتطلبات التشغيل بفعالية”.

وأضاف أن شركة الطيران تعتزم عرض هذا الخيار من وقت لأخر في المستقبل.

ولم تعلن الخطوط السنغافورية عدد الذين قبلوا العرض من بين 8200 شخص هم عدد أفراد الطواقم الجوية، أو عدد الموظفين الذي يتأمل في أن تشملهم الخطة.

وكانت الشركة طبقت هذا الإجراء في 2009 إثر الأزمة المالية العالمية.

وقال المحلل في قطاع الطيران شكر يوسف من شركة “إندو اناليتيكس” لوكالة فرانس برس إن ذلك دليل على أن “شركات الطيران التقليدية” تواجه صعوبة في الاستمرار.

وأضاف إن “قطاع رحلات الاعمال (للخطوط السنغافورية) مني بخسائر كبيرة والمزيد يختارون الشركات المنخفضة الكلفة”.