خطوط التوتر العالي في المنصورية الى الواجهة مجدداً

بعد سلسلة من التحرّكات الرافضة لتمديد خطوط التوتر العالي وتحت عنوان 24 على 24 موتر صرخة اطلقها اهالي منطقة المنصورية مجددا من المركز الكاثوليكي للإعلام بحضور ممثلين عن مدارس المنطقة وكنيستها حول قضية مد خطوط التوتر طارحين الحلول العلمية

الأب عبدو ابو كسم اكد ان هذه القضية الحساسة تحظى بإهتمام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مشيرا الى ان الهدف هو الوصول الى حل يؤمن حقوق الدولة والمواطنين بأقل كلفة واذى للأهالي فيما اعتبر الأب داني افرام ان حياة العائلات مهددة وهي من مسؤوليات الكنيسة والدولة .

الأهالي فندوا مطالبهم وعرضوا بشكل علمي لحل يتم بموجبه تمرير خطوط التوتر العالي تحت الأرض بأقل كلفة ممكنة ووفق معايير علمية موجودة في معظم الدول الأوروبية مطالبين الرؤساء الثلاثة بضرورة الإستماع الى وجهة نظرهم ومؤكدين على التمسك بمنازلهم وبأرضهم .

اهالي المنصورية كانوا قد توصلوا عبر تحركاتهم الى وقف الأعمال بتمديد الخطوط على نحو جزئي، فهل ستقنع حلولهم العلمية التي طرحوها المسؤولين في ظل اعتبار الدولة ان وصلة المنصورية هي ضمن الشبكة الأساسية التي تربط معامل الإنتاج؟.