خطة سياحية لبنانية تستهدف خمسين مليون سائح

تحت عنوان “نحو سياسة سياحية مستدامة”، ينظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورش عمل سياحية للنهوض بالقطاع السياحي، تستهدف الخمسين مليون سائح الذين يزورون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وحسب رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان فإن ورش العمل الثلاث سيعقبها تقرير لتقديمه للنقابات والمجلس الاقتصادي وستتبعه ورشات عمل اخرى.

اربعة وعشرون الف غرفة فندقية في لبنان يتمتع القيمون عليها بالمهارات والخدمات المميزة لكنها تتعطش لملء ايامها الشاغرة بسياح على مدار العام.

تقرير باسل الخطيب