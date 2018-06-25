خسائر فادحة للحوثي بصعدة.. و8 قتلى من “حزب الله”

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار العمليات القتالية في محافظتي صعدة والحديدة اللتين شهدتا تطورات ميدانية بارزة، ووقوع خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية في عقبة مران.

وأعلن التحالف عن استهداف 41 عنصرا من الميليشيات، وتدمير عرباتهم ومعداتهم.

وأوضح التحالف أن من بين القتلى 8 من عناصر “حزب الله” اللبناني هم قائد و7 مسلحين.

فيما خاضت قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في عدد من أحياء مدينة الحديدة.

واقترب الجيش من وسطها في أكبر هجوم منذ بدء انطلاق عملية التحرير.

وخلفت معركة الحديدة ضحايا كثرا في صفوف الميليشيات بين قتلى وجرحى، حيث تذهب مئات الجثث يوميا إلى صنعاء وحجة وعمران.

هادي: تحرير الحديدة بات وشيكا

بدوره، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، أن تحرير الحديدة من قبضة “ميليشيات الحوثيين” على أيدي القوات المسلحة اليمنية بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، بات وشيكا.

وأضاف هادي خلال اجتماع عقده مع القيادات الأمنية في محافظة الحديدة ، إن للإمارات مشاركة فاعلة في عملية تحرير الحديدة التي “ستضع حدا لميليشيات الظلام”.

واستعرض الرئيس اليمني مع بعض وزرائه ومسؤولين عن قطاعات مختلفة، عدة قضايا تتعلق بالشأن الداخلي . وحضر اللقاء وزراء الإدارة المحلية والصحة والمياه والشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة لبعض المحافظين وقيادات تنفيذية وأمنية.