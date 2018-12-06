خرجت ولم تعد

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– زينب عرفات (مواليد عام 2001، سورية)

التي غادرت بتاريخ 01/12/2018 منزلها الكائن في محلة مشاريع القاع إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر درك القاع في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 225159/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.