خدعة بسيطة.. بهذه الطريقة تشغل أكثر من حساب “واتساب” معا!

يضطر الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” إلى استخدام نسخة “الويب” أو ربما تشغيل أكثر من حساب.

لكن تواجههم مشكلة هو أن نسخة “الويب” الخاصة بـ”واتسآب” لا تشغل إلا حسابا واحدا فقط على أجهزة سطح المكتب سواء الحاسبات الشخصية أو المحمولة.

ويقدم موقع “جادجيتس ناو” التقني المتخصص طريقة سهلة يمكنك من خلالها تشغيل أكثر من حساب “واتسآب” على حاسبك الشخصي أو المحمول.

ويحتاج أي مستخدم إلى “خدعة بسيطة” تمكن أي مستخدم من تشغيل حسابين مختلفين على متصفح “الويب” ذاته.

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

تعليمات أولية:

— ينبغي أن يمتلك المستخدمين حسابين على “واتسآب” بهاتفه الذكي أو هواتفه الذكية.

— احرص أن يكون لديك اتصال ثابت بالإنترنت على كل من الحاسب الشخصي أو المحمول، أو الهاتف الذكي.

— ينبغي أن يكون لدى المستخدم أيضا الإصدار المحدث من متصفح الويب الذي يختارونه.

الخطوات:

— افتح متصفح الويب الخاص الخاص بتطبيق “واتسآب” وكذلك التطبيق على الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي.

— مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا على الشاشة باستخدام جهازك الذكي، لبدء استخدام حساب “واتسآب”.

— بمجرد فتح حساب “واتسآب”، افتح علامة تبويب جديدة في نفس المتفصح.

— الصق هذا الرابط http://dyn.web.whatsapp.com، على علامة التبويب الجديدة، ثم اضغط على زر “Enter”.

— سيفتح لك “واتسآب ويب” مجددا ويحتاج نفس الخطوات السابقة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا للحساب الثاني.

— يمكنك بتلك الطريقة تشغيل حسابين مختلفين على نفس المتصفح ونفس الحاسب الشخصي أو المحمول.

المصدر: سبوتنيك