خبر يفرح قلوب المصريين وعشاق ليفربول

شوهد النجم المصري ​محمد صلاح​ ينخرط في تدريبات فريقه ​ليفربول​، وذلك عشية مواجهة مانشستر سيتي في استاد الاتحاد ضمن اياب ربع نهائي بطولة ​دوري ابطال اوروبا​ لكرة القدم.

وكان صلاح قد تعرض لاصابة، اضطرت المدرب الالماني يورغن كلوب الى استبداله في الاياب، كما غاب عن مواجهة ايفرتون في الجولة الماضية ب​الدوري الانكليزي الممتاز​ “​بريميرليغ​”، وهو ما أثار الرعب في نفوس المصريين الذين ينتظرون مشاركة واعدة له في نهائيات ​كأس العالم​ في روسيا 2018.

وجاءت مشاركة صلاح في التدريبات عقب فوزه للمرة الرابعة بجائزة أفضل لاعب بالدوري الانكليزي، وللمرة الثانية على التوالي.