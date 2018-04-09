خبر يفرح قلوب المصريين وعشاق ليفربول

شوهد النجم المصري محمد صلاح ينخرط في تدريبات فريقه ليفربول، وذلك عشية مواجهة مانشستر سيتي في استاد الاتحاد ضمن اياب ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وكان صلاح قد تعرض لاصابة، اضطرت المدرب الالماني يورغن كلوب الى استبداله في الاياب، كما غاب عن مواجهة ايفرتون في الجولة الماضية بالدوري الانكليزي الممتاز “بريميرليغ”، وهو ما أثار الرعب في نفوس المصريين الذين ينتظرون مشاركة واعدة له في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.
وجاءت مشاركة صلاح في التدريبات عقب فوزه للمرة الرابعة بجائزة أفضل لاعب بالدوري الانكليزي، وللمرة الثانية على التوالي.
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