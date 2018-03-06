خباز فرنسي يفوز بقضية ضد “فيسبوك”.. والسبب!

كسب خباز فرنسي قضيته أمام المحكمة ضد “فيسبوك” بعد أن قام مستخدم بإنشاء صفحة وهمية عن مخبزه.

وقالت محامية الخباز فيليب سيرامي البالغ من العمر 53 عاما إن محكمة كليرمون فيراند في وسط فرنسا أمرت شركة الإنترنت العملاقة الأمريكية بتسليم التفاصيل كاملة عن المستخدم المشتبه به وإلغاء حسابه.

وقالت لينا بوري بيلكور: “إنها حقا أخبار جيدة أن تحصل مطالب موكلي على الموافقة من المحكمة..

فيسبوك لديهم 72 ساعة لتسليم البيانات من وقت إعلامهم بقرار المحكمة”.

وكانت قد بدأت أحداث القصة في مايو/ أيار الماضي عندما قام أصدقاء وعملاء للخباز فيليب سيرامي بإخباره بأن هنالك صفحة مزيفة في “فيسبوك” عن مخبزه، علما بأن سيرامي نفسه لم يكن له أي حساب على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت بوري بيلكور: “إن الصفحة أظهرت صوره مثيرة للاشمئزاز عن طبيعة المحل وأظهرت أنه مكان غير صحي وكان صاحب الصفحة أيضا يقوم بتعليقات ساخرة”.

وأضافت أن مخبز سيرامي موجود في مدينة تضم 800 مواطن ومخبزين، وبالتالي فإن صفحة الفيسبوك هذه قد تضر بسمعته وعمله بشكل خطير.

وكان سيرامي في بداية الأمر قد اشتكى إلى شركة فيسبوك في فرنسا في يونيو/ حزيران لإزالة الصفحة ولكن الأمر استغرق حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني عندما اتصل بالمقر الأوروبي لفيسبوك في دبلن لجعل الصفحة “غير متاحة حاليا”. وهذا يعني أن الصفحة يمكن إعادة تنشيطها في أي وقت والصفحة لا تزال متاحة للمشتركين فيها.

وقالت بوري بيلكور إن “قرار المحكمة الذي صدر اليوم سيعمل على إزالة هذا الحساب نهائيا وستحال المسألة أيضا إلى احتمالية مقاضاة جنائية بسبب سرقة الهوية”.

أضافت المحامية أن “المحكمة أمرت أيضا بدفع مبلغ 2000 يورو بدل تعويضات و2500 يورو للنفقات القانونية على “فيسبوك”.

ولكن على ما يبدو فإن الخباز لا يحمل أي ضغينة، فهو الآن أصبح مستخدما لـ”فيسبوك” ولديه صفحة خاصة يروج من خلالها لمخبزه.

(عربي 21)