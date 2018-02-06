قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن حُرقة ‫المعدة تُفاقم متاعب مرضى الربو؛ حيث يتسبب الاستنشاق المستمر لرذاذ ‫عصارة المعدة المرتدة إلى المريء أثناء التجشؤ في تهيج الأغشية ‫المخاطية في المجاري التنفسية، مما يؤثر سلبا على مفعول أدوية الربو.

‫لذا ينبغي على مرضى الربو علاج حرقة المعدة على وجه السرعة، وينطبق ذلك ‫أيضا على الأشخاص غير المصابين بالربو.

يُشار إلى أن “الارتجاع المعدي المريئي” هو ضرر مزمن بالغشاء المخاطي ‫نتيجة لارتداد غير طبيعي لحمض المعدة إلى المريء، وتتمثل أعراضه ‫الأساسية في الحموضة (حرقة في المعدة).

ويحدث عادة هذا المرض نتيجة لتغييرات دائمة أو مؤقتة في الحاجز بين ‫المريء والمعدة، ويمكن أن يرجع سببه إلى عدم كفاءة العضلة العاصرة ‫أسفل المريء، والتراخي المؤقت في عضلة المريء العاصرة السفلية، وضعف طرد ‫ارتداد الحمض المعدي من المريء، أو فتق الحجاب الحاجز.

ومن أسباب الارتجاع المريئي أيضا تناول الطعام والنوم مباشرة؛ حيث يساعد ‫الوضع الأفقي للجسم على سيولة عصارة المعدة وخروجها قليلا من المعدة إلى ‫المريء، وهذا يتسبب في التهاب الجزء السفلي من المريء عند مدخل المعدة.