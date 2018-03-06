حيل تساعدك على العودة الى النوم في حال استيقاظك ليلا

اذا كنت ممن يعانون من عدم القدرة على العودة اى النوم في حال استيقاظك ليلا، فاليك هذه الحلول التي نشرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية:

1- التأمل: يقول موقع “دريمز” المختص بالنوم، أن محاولة طرق الاسترخاء المختلفة كالتنفس بعمق والتأمل تساعد على النوم.

2- الماء البارد: تغميس الرأس بماء باردة ستساعد على إبطاء دقات القلب وتهدئة الجسد، مما يساعد على النوم.

3- تناول الطعام: وفقا لبعض الدراسات، الاستيقاظ من النوم قد يعني انخفاض السكر في الدم، مما قد يكون سببه حاجة الجسد للطعام والسكر.

4-نقاط الضغط: وضع الإبهام على مناطق معينة في الجسم، مثل أسفل الكعب، والضغط عليه، يساعد على تنشيط ما يعرف بـ”نقاط الضغط” التي تريح الجسد وتساعده على الاسترخاء.

5-المشي: يقول أحد الأطباء إن الوقوف ثم المشي قليلا، خاصة إذا تجاوزت محاولتك للنوم 20 دقيقة.