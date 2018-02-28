حوري: المفاوضات مع “القوات” وغيرها مفتوحة

أشار النائب عمار حوري الى أن زيارة الرئيس سعد الحريري السعودية كانت متوقعة منذ مدة ولكن كانت بانتظار إنضاج الظروف وتحديد الموعد، معتبرا أن الوفد السعودي لم يدخل في تفاصيل الشأن الداخلي اللبناني ولطالما كانت السعودية داعمة للدولة والاستقرار في لبنان.

وأوضح حوري في حديث ” أن “تيار المستقبل هو في مرحلة تقييم ونقاش داخلي لطبيعة المعركة والتحالفات الانتخابية وفي النهاية سيتم تحديد أسماء مرشحيه وصيغة اللوائح، لافتا الى أن المفاوضات بين المستقبل والقوات وغيرها من الأحزاب مفتوحة وقال نعمل بجهد حقيقي للوصول الى صيغة مشتركة ونيتنا التواصل والالتقاء مع الجميع”.