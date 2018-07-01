.نظمت الجمعية اللبنانية للزراعات الحضرية في بعلبك حملة نظافة وزرع زهور على مدخل قلعة بعلبك ومعبد فينوس شارك فيها عدد من اعضاء الجمعية على راسهم رئيس الجمعية المهندس عمر صلح وعدد من المهندسين بالتعاون مع بلدية بعلبك

صلح قال عن الحملة : قمنا سابقاً بزرع شتول الورد على مدخل قلعة بعلبك وأعمال تنظيفية للوسط التجاري واليوم نعيد ترميم الزهور على مدخل القلعة وتنظيف الأحواض والممرات ومعبد فينوس لأن قلعة بعلبك هي أهم معلم سياحي في الشرق الأوسط ولبنان ويجب المحافظة عليها

.واضاف : نحن كفريق مدني في بعلبك نقوم ما هو متوجب علينا بحملة نظافة لمدخل القلعة قبل انطلاقة المهرجانات الدولية في بعلبك وهذا العمل الذي نقوم به بالتعاون والتكامل مع البلدية التي قدمت بعض الدعم اللوجستي

.ورأى صلح أن هذا النشاط يدل على الثقافة للمجتمع, ودعا الجميع للمساعدة في الحفاظ على نظافة القلعة لأنها مدخل ومراة لأهل المدينة وخصوصاً النازحين السوريين الذين يشاركوننا العيش حالياً إلى الحفاظ على النظافة