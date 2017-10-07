حملة “ما تهمل صحتك” تحط رحالها في بيروت

من اجل صحتهم حضرالمواطنون إلى حديقة المفتي الشهيد حسن خالد، ضمن حملة “ما تهمل صحتك”، التي جالت على كل المحافظات، وصولا إلى بيروت، حيث نظمت برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا بالنائب عاطف مجدلاني.

وتشمل الحملة فحوصات للسكري والضغط، مع توزيع فيتامينات ومكنات فحص السكر مجانا.

واكدت الحملة التي ينظمها قطاع المهن الحرة وقطاع الشباب في منسقية بيروت لتيار المستقبل استمرارها وتوسعها.

وبعد أن كانت المبادرة للحملة فردية وعبر ثلاثة أطباء متدرجين، أصبحت حملة منظمة لا تبغى إلا التوعية الصحية، وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.

تقرير: ناهد يوسف