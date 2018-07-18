حملة ضغوطات على المجلس الدستوري سعيا لابطال نيابة جمالي

بتاريخ السادس من حزيران، اقفل المجلس الدستوري ابوابه على سبعة عشر طعنا بنتائج الانتخابات النيابية وبلغ عدد المطعون في نيابتهم الأربعين.

لم تكن إجراءات تبليغ الطعون قد اكتملت حتى انتشر خبر قبول الطعن المقدم من قبل طه ناجي مرشح “جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية” ــــ الأحباش، عن أحد المقاعد السنية في طرابلس على حساب النائبة الفائزة على لائحة “تيار المستقبل” ديما جمالي وبالتالي فوز طه.

الحملة الاعلامية المروجة لفوز مرشح الاحباش استبقت حتى اطلاع المجلس الدستوري على الطعن، ترافقت مع حملة سياسية ضاغطة على المجلس الدستوري الذي امامه مهلة اربعة اشهر على اقل تقدير لاصدار حكمه النهائي.

استسهال اطلاق الاحكام والحسم بنتيجة الطعن لا يمكن وضعه الا في اطار الضغط السياسي على المجلس الدستوري، علما ان القاعدة المعتمدة في المحاكم والمجالس الدستورية عند النظر في صحة الانتخابات، تتلخص بتحديد حجم المخالفات ومدى تأثيرها على النتائج. فلا يجوز إبطال نيابة نائب منتخب إلا إذا كان هناك أسباب جدية تستوجب الإبطال، ولا يمكن التعامل بخفة مع هذا الموضوع لأنه ينبغي احترام إرادة الناخبين وخياراتهم.

فعلى اي اساس، قرر بعض الاعلام والنائب كرامي ابطال نيابة ديما جمالي والى ماذا استندوا؟

تقرير: مهى حطيط

(التفاصيل في سلسة تقارير)