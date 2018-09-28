“حماية” تطلق حملة التوعية “ضوّي عالغلط”

برعاية الرئيس سعد الحريري وفي إطار سعيها منذ عام 2008 لتأمين بيئة آمنة خالية من العنف للأطفال على الأراضي اللبنانية، أطلقت جمعية “حماية” حملة “ضوي عالغلط” التوعوية في مؤتمر صحفي عقدته في السراي الكبير في 27 أيلول بحضور كل من وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان ممثلا الرئيس الحريري ووزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار أبو عاصي وحشد من الفعاليات الرسمية اللبنانية، ممثلين إعلاميين إضافة إلى عدد من الشخصيات الإجتماعية اللبنانية البارزة. ولأن العنف على الأطفال في لبنان بات يتكرر يوميا خلف الأبواب الموصدة، تهدف الحملة إلى إضاءة العتمة وحث كل شخص على التبليغ عن حالات العنف التي تحصل.

وتحدثت المديرة التنفيذية لجمعية حماية الآنسة لمى يزبك، في خطابها الترحيبي قائلة: “أظهرت إحصاءات جمعية حماية خلال السنوات القليلة الماضية دور التوعية الفاعل في تشجيع المواطنين على التبليغ عن حالات العنف. إرتفعت حالات التبليغ بين عامي 2016 و2018 من 244 من أصل 1742 عام 2016 و 332 من أصل 1176 عام 2018 (حتى شهر آب الماضي). لم يكن الوصول إلى الأطفال ضحايا العنف ممكنا لولا دعم المجتمع بمختلف مكوناته وهذا هو هدف حملتنا اليوم. تركّز حملة ضوّي عالغلط أيضا على أهمية التبليغ وعدم التستر وراء الإساءة حين تحدث. عندما يقع الإعتداء داخل الأسرة، المدرسة أو أية منظمة، نستطيع الحكم عليهم فقط بالطريقة التي يستجيبون بها لللإساءة مع عدم تحمليهم مسؤولية حدوثها. الطريقة الأمثل تكمن بالطبع بحماية الضحية ومعاقبة المعتدي. لا خوف بعد الآن من أن نضوّي على الغلط.

ولفت أوغاسبيان الى الدعم الكبير الذي يوليه الحريري لهذه القضية ولجمعية حماية بكامل أفرادها لمتابعة ما يقومون به وتحقيق المزيد من النجاحات.

وإعتبر أبو عاصي أن “حماية وضعتنا أمام المرآة للمجتمع اللبناني والانساني، فالعنف موجود في بلدان العالم كافة”، مشددا على أن قضية حماية الطفل من العنف “مقدسة ويجب بذل كل الجهود الممكنة للمساعدة”.

وأضاف: “تحرك البعض لمنع التحرش بالاطفال فقط للمصلحة الشخصية او لحماية أنفسهم من إنعكاس مشاكل المعنفين على المجتمع وتشكيلهم قنبلة موقوتة تظرية خاطئة، فحمايته واجب علينا وحق له وهو يستحق الحماية والكرامة وحماية سلامة جسده.”

بو عاصي لفت الى أن مقاربة “حماية”، التي نعتز بها كشريك للوزارة، هي الافضل فهي تكثف التوجه للاطفال كي يتعلم الطفل كيفية فرض احترامه ومنع التعدي عليه ما يساهم في بناء مجتمع سليم، مشيرا الى أهمية التوجه للمعتدي وللمجتمع ككل.

وأكد أن اللحظة التي يتخذ فيها القرار للتوجه الى القضاء لعزل طفل عن عائلته هي الاصعب الا أننا نجبر على هذا القرار في بعض الأحيان لحماية الطفل من العنف الذي يتعرض له.