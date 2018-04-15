حماوة انتخابية على مسافة 3 أسابيع من الإستحقاق.. ودعوات للتصويت الكثيف

على مسافة 21 يوما من الإستحقاق الإنتخابي، دعا عدد من مرشحي تيار المستقبل إلى التصويت بكثافة، والإلتزام بنهج الرئيس الحريري.

رولا طبش جارودي

ودعت مرشحة تيار المستقبل عن احد المقاعد السنية في دائرة بيروت الثانية رولا طبش جارودي إلى التصويت للتيار. وخلال مهرجان في منطقة بشارة الخوري، أثنت على جهود الرئيس سعد الحريري في استقطاب الإستثمارات الى لبنان

سامي فتفت

من جهته، أكد مرشّح لائحة “المستقبل للشمال” سامي فتفت أن يوم السادس من أيار سيكون بداية لوضع خطّة تربويّة تحاكي هموم التربية.

كلام فتفت جاء خلال لقاء تربوي أقامه مع استاذة منطقة الضنية.

مرشحا تيار المستقبل في عكار

ودعا مرشحا تيار المستقبل في عكار وليد البعريني وجان موسى إلى التصويت بكثافة للائحة “المستقبل لعكار”. وخلال إفتتاح المكتب الإنتخابي للتيارفي بلدة خريبة الجندي، شددا على الإلتزام بنهج رئيس الحكومة سعد الحريري.

في البقاع الغربي وراشيا

أما في البقاع الغربي وراشيا فقد أقامت الماكينة الشعبية لتيار المستقبل مهرجانا شعبيا في بلدة الصويري لمرشحي لائحة مستقبل البقاع الغربي و راشيا محمد القرعاوي زياد القادري غسان السكاف وامين وهبي، تخللته مداخلات لرئيس بلدية الصويري حسين عامر والمرشحين أكدت التمسك بمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مواجهة مشاريع الدويلات والوصايات.

منسقية بعلبك

نظم قطاع الشباب في تيار المستقبل منسقية بعلبك نشاطاً إنتخابياً في المنطقة، وتخلل النشاط توزيع البرنامج الانتخابي للتيار والخرزة الزرقاء والبالونات والأعلام.