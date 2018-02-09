حماس تجري اتصالات لتهدئة الأوضاع داخل مخيم عين الحلوة

أجرى المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في لبنان د. أحمد عبد الهادي اتصالات بغية التوصل إلى عودة الهدوء والاستقرار داخل مخيم عين الحلوة بعدما شهد اشتباكاً عصر يوم الجمعة. وشملت الاتصالات كل من الأجهزة الأمنية اللبنانية وقيادة حركة “فتح” في منطقة صيدا وقائد القوة الأمنية المشتركة العقيد بسام السعد والقوى الإسلامية داخل المخيم وأثمرت هذه الاتصالات على وقف إطلاق النار وعودة الهدوء إلى المخيم.

وأضاف عبد الهادي أن حركته ترفض أي عمل ضد القوة المشتركة والتي هي محل إجماع كل الفصائل الفلسطينية.

وقد استنكر هذه الأفعال التي بدورها تؤذي أهل المخيم والجوار اللبناني وخاصة أهلنا في مدينة صيدا.

وأكد عبد الهادي أن بوصلتنا هي فلسطين والقدس وعدونا الوحيد هو من احتل أرضنا وأخرجنا منها وما حصل اليوم هو معيب بحق من يقدم الشهداء الأبطال على أرض فلسطين ويقارع المحتل الصهيوني.