حمادة يهدد بتقديم شكوى بحق باسيل.. وأبي خليل يرد

عقد مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، جلسة سريعة في مدتها وجدول أعمالها الذي تضمن 8 بنود.

وكان اللافت في جدول الاعمال البند المتعلّق بسفر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع وفد مرافق لمتابعة أعمال مؤتمر “سيدر-1” في باريس والمشاركة في مؤتمر الطاقة الإغترابية الخاص في اوروبا.

حمادة يعترض وأبي خليل يرد

وعلى الرغم من اقرار هذا البند، اعترض عليه وزراء حركة “أمل” و”الاشتراكي” وتيار “المردة”. وطالب وزير التربية مروان حمادة بالكفّ عن عقد مؤتمرات اغترابية لجمع محازبين في تيار معين على حساب الجمهورية اللبنانية على أبواب الانتخابات النيابية، واضعاً هذا الأمر برسم الرأي العام. وذكرت صحيفة “اللواء” أن حمادة، الذي كان من أشد المعترضين، هدد بتقديم شكوى بحق باسيل الى هيئة الاشراف على الإنتخابات لاستغلال الجولات الإغترابية لأغراض إنتخابية.

وعلمت صحيفة “الحياة” أن حمادة برر اعتراضه على سفر باسيل، الذي غاب عن الجاسة، بقوله: “لا مانع لدي من سفره لحضور مؤتمرت اقتصادية أو تلك التي لها علاقة بالسياسة الخارجية، لكن حضوره المؤتمر الاغترابي في هذا التوقيت بالذات يعني انه سيوظفه لأغراض انتخابية وحزبية، خصوصاً أن حضوره مؤتمرات سابقة للاغتراب تحول الى مؤتمرات حزبية وانتخابية”.

في المقابل، رد وزير الطاقة سيزار ابي خليل على كلام حمادة لدى خروجه من الجلسة، وقال لـ”الجمهورية”: “طلب وزير الخارجية طبيعي لأنه معني مباشرة، وانا قلت نفس الأمر لأنني معني بـ40 بالمئة من عمل مؤتمر “سيدر”. واضاف: “يبدو انّ الوزير حمادة لا يزال يتصرّف وكأنه في زمن الوصاية السورية”.

مقررات

وكانت الحكومة اقرت، أمس، رفع الحد الادنى للرواتب والاجور للمجلس الوطني للبحوث العلمية، ووافق على مشروع سلاسل فئات والرتب والرواتب والمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام، وكذلك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، على ان يتم الأخذ بملاحظات ورأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية. كذلك، وافق على تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وعلى ملء الشواغر في المجلس الاعلى للخصخصة.

وأوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المعني بتلبية مطالب موظفي المستشفيات الحكومية غسان حاصباني لصحيفة “اللواء” أن إحالة مشروع سلاسل الرتب والرواتب لموظفي المستشفيات الى مجلس الشورى الدولة هو لتنقيح النص القانوني، والى مجلس الخدمة المدنية من أجل إعداد جداول الرواتب الجديدة، على ان تأخذ المسألة مسارها ووقتها ويتم تطبيق السلسلة خلال أسابيع قليلة. وقال: “المهم ان القرار اتخذ بدفع السلسلة تنفيذا لقرار رئيس الحكومة”.