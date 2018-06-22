حمادة يعلن نتائج الشهادة المتوسطة: نسبة النجاح بلغت 82،31%

عقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مؤتمراً صحافياً في وزارة التربية، أعلن فيه نتائج الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والتي بلغت نسبة النجاح فيها عن كل لبنان 82،31%، فيما حاز المرتبة الأولى كل من ندين فادي الحاج شحادة وسارة ياسر غنوي بمعدل بلغ 19،357.

وتوجه حمادة بالشكر الى الفريق التربوي والإداري الذي واكب عملية الامتحانات.

ودعا الوزير المركز التربوي إلى “العمل على استخراج المؤشرات من تحليل النتائج التفصيلية وإصدار تقرير علمي سوف نستفيد منه في إتخاذ القرارات التربوية والإدارية الهادفة إلى البناء فوق نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، كما نستفيد منه في تعديل المناهج وتحديثها وعصرنتها”.