حمادة يطلق برنامج “دلتا” لمواجهة المخدرات بالرياضة

أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده وبمشاركة الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب والتطوير “دلتا” برنامج مواجهة المخدرات بالرياضة لافتا الى ان آفة المخدرات أصبحت هاجسا وطنيا يقض مضاجع الأهل والحكومات والمدارس والجامعات.

برعايةِ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مُمثلا بالنائب سامي فتفت استضافت ​غرفةُ طرابلس​ ولبنان​ الشمالي احتفالَ الهيئة العربية لمكافحة المخدرات​ وقد أكد فتفت ان طرابلس أثبتت انها عَصيةٌ على المحن كافة وذلك بدعم عُلمائها وأبنائها الطيبين

اعلنت جمعية سكون بالشراكة مع جمعيات عدل ورحمة والعناية الصحية وبدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية عن تحقيق خطوات عدة على طريق التطبيق الصحيح للروحية الحقوقية والقانونية التي اعتمدها قانون المخدرات وذلك بعد اعتماد مقاربة مميزة للتعاطي مع المدمن كشخص يحتاج الى العلاج وليس كمجرم يستحق العقاب.