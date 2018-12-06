حمادة: إجراءات الجيش ضبطت الوضع ليلة العراضات العسكرية في الجبل

الوضع الأمني في الجبل ، و ملف تشكيل الحكومة حضرا في لقاء وفد من اللقاء الديمقراطي و الحزب التقدمي الإشتراكي مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

عضو اللقاء النائب مروان حمادة أكد بعد اللقاء أن الوضع في الجبل هادىء جداً ، و أن القوى الأمنية مسيطرة على الوضع.

حكومياً ، دعا الوفد إلى ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وفي قصر بعبدا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي بحث مع الرئيس عون الاوضاع النقدية في البلاد والاجراءات التي تتخذ لمعالجة الحاجات المالية.

سلامة أكد أن الوضع المالي مستقر ، و أوضح أن الإتفاق على التمويل للعام 2019 ، مبني على الإمكانات المتوافرة لدى القطاع المصرفي ، لا سيما بالودائع التي تملكها المصارف لدى مصرف لبنان ، الذي سيسمح لهذه المصارف بالتصرف بها بهدف الاستثمار بستندات الخزينة التي تصدرها الدولة اللبنانية بفوائد السوق.