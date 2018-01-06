حليمة بولند تثير الجدل بتصريح جريء (فيديو)

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلاً كبيراً بعد اعلانها المفاجئ عن زواجها الثاني.

وأعلنت الاعلامية المثيرة للجدل مع الإعلامي صالح الراشد ضمن برنامجها “صولو ذا وان”، أنّ وضعها الإجتماعي الحالي هو “متزوّجة”، إلّا أنّها رفضت الكشف عن إسم زوجها الثاني.

ويأتي هذا الامر بعد الشائعات التي تلاحقها بزواجها مرة ثانية بعد انفصالها بشكل سرّي من والد طفلتيه، وقيل حينها أنه بسبب حادثة التحرش التي تعرّضت لها في لندن عام 2016.